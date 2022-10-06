Son dakika haberleri! Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasına devam edildi

06.10.2022 16:52
Son dakika haberleri! Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davaya...

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ekici, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, halen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in tanık olarak beyanı alındı.

Güler, Adana'da silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığını ve 16 ay tutuklu kaldıktan sonra Suriye'ye kaçak yollardan geçtiğini anlattı.

Suriye'deki insanlara yardımcı olmak için ayda iki kez insani yardım malzemesi götürdüğünü ileri süren Güler, "İslam devleti kurulunca ben de orada yaşamak istedim. Ailemi de yanıma aldım. Benim DEAŞ içinde bir görevim yoktu. Genel olarak Türkiye'den gelen ailelere yardım ediyordum." ifadelerini kullandı.

Güler, davanın firari sanıklarından İlhami Balı ile cezaevinde tanıştığını, Balı'nın Suriye'ye geçerken kendisine yardım ettiğini ve o dönem sınır hattında görevli olduğunu belirtti.

Güler, Haziran 2015'te, hava saldırısı sonucu ağır yaralandığını ve uzun süre hastanede kaldığını, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Bir süre sonra ailemle örgütten kaçmaya karar verdik. Onları Suriye'den çıkardım. 2018'de kırmızı bültenle arandığımı duyunca Suriye'yi terk edemedim. İdlib'e gittim. Orada DEAŞ yoktu, HTŞ'nin kontrolündeydi. Ayağımın durumu gittikçe kötüleşiyordu. 2019'un son ayında ameliyat oldum, başarısız geçti. 2021 ocak ayında son ameliyatı oldum. Doktor kontrolü için hastaneye gidip geliyordum. Nisan 2021'de hastaneye kontrole giderken bir anda ÖSO'cular ve MİT'çiler ambulansı durdurdu. Gözaltına alındım."

Güler, davanın sanıklarıyla bir bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Avukatların Güler'e soru sorduğu sırada, izleyici sıralarında oturan müştekilerin tanığa tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından söz alan davanın tek tutuklu sanığı Erman Ekici de tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.

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Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ankara Garı önündeki terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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