Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: DHA

Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber | Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı - Son Dakika

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