Ankara haber | Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
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Ankara haber | Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

02.10.2022 07:29
Ankara haber | Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı

Ankara haberlerine göre ANKARA Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

ANKARA Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren başkent çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenildiği uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara haber | Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
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