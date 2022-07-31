Ankara haber! Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı - Son Dakika
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Ankara haber! Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı

31.07.2022 16:16
Ankara haber! Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı

Ankara haberlerine göre Kahramankazan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge elemeleri doğu grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Kahramankazan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yarı final bölge elemeleri doğu grubu müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Kahramankazan Binicilik Tesislerinde düzenlenen yarışmaya 6 ilden 64 sporcu katıldı.

Kahramankazan Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonada müsabakayı izlemeye gelen aileler ve çocukları da antrenörler gözetiminde at binerek keyifli vakit geçirdi.

Minikler, yıldızlar, kadınlar, gençler gibi 7 kategoride gerçekleşen yarışlarda geleneksel kıyafetlerle sahaya çıkan yarışmacılar hem zamana, hem de birbirlerine karşı kıyasıya mücadele ettiler.

2 gün süren yarı final müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül töreni öncesi TMO Atlı Cirit Takımı da bir gösteri sundu.

Ödül törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ve belediye meclis üyeleri katıldı. Ödül töreninde final müsabakalarının yapılmasına katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu AA muhabirine, atlı okçuluk sporunun geleneksel spor dalları içerisindeki yükselişinin son dönemlerde arttığını belirterek, "İnşallah biz de bu yeni dönemde bu spora gerekli hassasiyeti daha çok göstererek hak ettiği yere taşımak için gayret edeceğiz." dedi.

Özellikle gençleri atlarla ve oklarla buluşturmak istediklerini ifade eden Bekiroğlu, bunun için Milli Eğitim Bakanlığı müfredatlarında artık geleneksel sporların yer edinmesi noktasında çalışmalar içerisinde olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara haber! Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Kahramankazan'da yapıldı - Son Dakika
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