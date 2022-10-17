Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye arasında imzalanan protokolle ilçede eğitim gören ilk ve orta okul öğrencilerinin sera ve bahçe gezisi yapacağı belirtildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, AA muhabirine belediyeyle yapılan anlaşmayla öğrencilerin belediye otobüsleriyle Başağaç-Seren bölgesindeki belediyeye ait bahçe ve seralara götürüleceğini, öğrencilerin burada yetişen ürünleri yerinde görme fırsatı bulacağını bildirdi.
Yılmaz, program sayesinde öğrencilerin tarımsal üretim hakkında bilgi alacağını, meyve sebze toplama imkanı bulacağını belirterek, ilçedeki tüm ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin gezi programlarına katılmasını hedeflediklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Ankara haber... Beypazarı'nda öğrenciler sera ve bahçeleri gezecek - Son Dakika