Başkentin tüm mahalleleriyle yakından ilgilendiklerini belirten Köksal, "Bugün Beypazarı ilçesinde bir mahallemize, Nallıhan ilçemizde de 5 mahallemize 3 tonluk yangın söndürme tankı teslim edildi." dedi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi - Son Dakika

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