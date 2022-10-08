Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi - Son Dakika
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Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi

08.10.2022 16:36
Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi

Ankara haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışma kapsamında Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki köylere yangın söndürme tankı gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışma kapsamında Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki köylere yangın söndürme tankı gönderildi.

Başkent Ankara Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Muammer Köksal, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Başkentin tüm mahalleleriyle yakından ilgilendiklerini belirten Köksal, "Bugün Beypazarı ilçesinde bir mahallemize, Nallıhan ilçemizde de 5 mahallemize 3 tonluk yangın söndürme tankı teslim edildi." dedi.

Köksal, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber! Beypazarı ve Nallıhan'daki köylere yangın söndürme tankı gönderildi - Son Dakika
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