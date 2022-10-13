Ankara haber: Engin Altay: Mazotta, Benzinde Ötv'yi Kaldıralım, TBMM'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nden Daha Güçlü ve Daha Muktedir Olduğunu Gösterelim. Hodri... - Son Dakika
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Ankara haber: Engin Altay: Mazotta, Benzinde Ötv'yi Kaldıralım, TBMM'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nden Daha Güçlü ve Daha Muktedir Olduğunu Gösterelim. Hodri...

13.10.2022 16:46

Ankara yerel gündem haberine göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğal gazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hodri meydan” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğal gazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV'yi kaldıralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hodri meydan" dedi.

Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirmesini eleştirdi. Altay, şunları söyledi:

"BURADAN MURAT EDİLEN, VATANDAŞIN UCUZA SU İÇMESİ DEĞİLDİR"

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirdi. Oysa herkesin, hepimizin bildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne metreküp maliyeti 24 lira 12 kuruş olan su, ASKİ tarafından zaten 12 lira 47 kuruşa vatandaşa sunuluyordu. Buradan murat edilen, vatandaşın ucuza su içmesi değildir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın yaptığı sosyal yardımları kesmektir. Buradan murat edilen, altyapı yatırım çalışmalarını kesmektir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın kırsal kalkınma noktasında verdiği desteği kesmektir.

"YASAMANIN GÜCÜ ORTAYA ÇIKSIN"

24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğal gazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV'yi kaldıralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hodri meydan."

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Son dakika haberi... CHP Ankara İl Başkanı ve 25 İlçe Başkanı: 'Su Tarifesine Yüzde 50 İndirim Yapılması, Aski'yi Yatırım Yapamaz ve Çalışamaz Hale Getirecektir' Son dakika haberi... CHP Ankara İl Başkanı ve 25 İlçe Başkanı: 'Su Tarifesine Yüzde 50 İndirim Yapılması, Aski'yi Yatırım Yapamaz ve Çalışamaz Hale Getirecektir' Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesinde yüzde 50 indirim' konuşuldu Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde 'su tarifesinde yüzde 50 indirim' konuşuldu
Kaynak: ANKA

Engin Altay, Ankara, ÖTV, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber: Engin Altay: Mazotta, Benzinde Ötv'yi Kaldıralım, TBMM'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nden Daha Güçlü ve Daha Muktedir Olduğunu Gösterelim. Hodri... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber: Engin Altay: Mazotta, Benzinde Ötv'yi Kaldıralım, TBMM'nin Ankara Büyükşehir Meclisi'nden Daha Güçlü ve Daha Muktedir Olduğunu Gösterelim. Hodri... - Son Dakika
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