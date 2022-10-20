Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği - Son Dakika
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Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği

20.10.2022 18:26
Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından geçen yıl olduğu gibi çiftçilere hibe buğday tohumu desteği sağlandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından geçen yıl olduğu gibi çiftçilere hibe buğday tohumu desteği sağlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla çiftçi başına yüzde 100 hibe ile 200 kilogram buğday desteğinde bulundu.

İlçede ikamet eden ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticiler arasından noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki kura çekimi programına, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Tanrıverdi ve Ahmet Keskinler, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

İnternetten başvuru yapan 1554 üretici arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekilişle 500 üretici belirlendi.

Geçen sene hibe desteğinden yararlananların dahil edilmediği uygulama kapsamında buğday tohumu verilecek çiftçiler noter onayı sonrası belediyenin internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA
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Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği - Son Dakika

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