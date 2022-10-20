İnternetten başvuru yapan 1554 üretici arasından noter huzurunda ve mahalle bazında kayıtlı üretici sayısına göre tespit edilen kontenjana göre yapılan dijital çekilişle 500 üretici belirlendi.

Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından geçen yıl olduğu gibi çiftçilere hibe buğday tohumu desteği sağlandı.

Kaynak: AA

Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber | Gölbaşı Belediyesinden çiftçilere hibe buğday tohumu desteği - Son Dakika

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