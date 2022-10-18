Ankara haber: Yarın Ankara'nın Merkezindeki Pek Çok Cadde ve Sokak, "Muhtarlar Evi Açılışı Töreni" Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak

-İhtiyaç duyulması halinde Atatürk Bulvarının Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

-Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

- Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

"19 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te Kavaklıdere Mahallesi Esat Caddesi'nde (Akay Kavşağı yokuşu) Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının Toplu Temel Atma Töreni nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 19 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 07.00'den program sona erene kadar;

Ankara Emniyet Müdürlüğü , yarın düzenlenen Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının Toplu Temel Atma Töreni nedeniyle sabah saatlerinden program sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yarın Ankara'da katılacağı, Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının Toplu Temel Atma Töreni nedeniyle, sabah saat 7'den itibaren Kızılay ve çevresindeki caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber: Yarın Ankara'nın Merkezindeki Pek Çok Cadde ve Sokak, 'Muhtarlar Evi Açılışı Töreni' Nedeniyle Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika

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