Ankara haberi | Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu

09.10.2022 19:11

Ankara haber: Ankara Barosu başkanlığına Mustafa Köroğlu seçildi.

Ankara Barosu başkanlığına Mustafa Köroğlu seçildi.

Ankara Barosunun 67. Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Genel kuruldaki başkanlık seçiminde Avukat Hakları Grubu'ndan Hakan Gönenç, Demokratik Sol Avukatlar Grubu'ndan Mustafa Köroğlu, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı.

Seçimde, 7 bin 416 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Mustafa Köroğlu, Ankara Barosu Başkanlığına seçildi.

Genel kurulda, Hakan Gönenç 1804 oy, Linda Sevinç Hocaoğulları ise 1489 oy aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara haberi | Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi | Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu oldu - Son Dakika
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