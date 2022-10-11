Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

11.10.2022 00:18
Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Ankara haberler... Ankara'nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kardeşlerinden birini bıçakla öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kardeşlerinden birini bıçakla öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde kağıt toplayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden en büyüğü M.E, yanında bulunan bıçakla kardeşi Hasan E'yi öldürdü.

Diğer kardeşi Behçet E'yi de ağır yaralayan ve olay sırasında kendi de yaralanan zanlı daha sonra kaçtı.

Zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılırken, Behçet E. hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Hasan E'nin cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Peçenek, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi | Ankara bir kişi tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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