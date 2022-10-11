Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara gündem haberi | DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı - Son Dakika

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