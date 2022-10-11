Ankara gündem haberi | DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara gündem haberi | DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

11.10.2022 08:22
Ankara gündem haberi | DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Ankara haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün Ankara'daki yapılanmasına yönelik iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucu örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen, ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerle çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ mensuplarıyla para trafiği tespit edilen 20 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması, arama ve el koyma işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara gündem haberi | DEAŞ'ın Ankara'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı - Son Dakika

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