Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu

ANKARA merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto varlığa el konuldu, gözaltı kararı verilen 46 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlığını aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre; şüphelilerin, elektronik para hesabı açarak ve banka hesaplarını kullanarak, para nakline aracılık ettiği, paraları Halil Falyalı ve eşi ile casino müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişilik suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar TL civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Ayrıca kimlikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.