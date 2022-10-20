Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu

20.10.2022 08:22
Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika haberleri: ANKARA merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto varlığa el konuldu, gözaltı kararı verilen 46 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

ANKARA merkezli 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 40 milyon dolar değerinde kripto varlığa el konuldu, gözaltı kararı verilen 46 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, yasa dışı bahisten elde edilen mal varlığını aklama suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre; şüphelilerin, elektronik para hesabı açarak ve banka hesaplarını kullanarak, para nakline aracılık ettiği, paraları Halil Falyalı ve eşi ile casino müdürünün de aralarında bulunduğu 11 kişilik suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar TL civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Ayrıca kimlikleri belirlenen 46 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara, Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor Tekirdağ haberleri! Tekirdağ Süleymanpaşa galibiyetle tanışmak istiyor Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 23 yıl geçti Ahmet Taner Kışlalı suikastının üzerinden 23 yıl geçti

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 974 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yarı çıplak pozunu yayınladı
10:44 FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyonda aranan eski milli futbolcu, Büyükçekmece'de yakalandı
10:34 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:35 AK Partili Fakıbaba milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan kişilerle çalışmayacağım için mutluyum
10:31 Eylül ayında yapılan 13 genel seçim anketinin ortalaması alındı: Türkiye İşçi Partisi, ilk kez listede kendisine yer buldu
10:17 Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurmak istediğini açıklaması sonrası ABD'den tepki! Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulundular
10:14 Hollanda'da yaşam fişinin çekilmesi kararı sonrası Türkiye'ye getirilen Dilara, 8,5 aylık mücadelesinin ardından hayatını kaybetti
09:57 Aydın'da bir kız öğrenci yurdunda skandal kıyafet uyarısı: Tahrik edecek kıyafetlere izin verilmeyecek
09:57 Ronaldo ile Ten Hag arasında sular durulmuyor! 2 kez ısınmaya yollanan Portekizli süperstar, oyuna alınmayınca sert tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 11:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | 8 ilde 46 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement