Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi

07.10.2022 18:18

Ankara gelişmesine göre Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildiANKARA'nın Sincan ilçesinde, dün akşam tartıştığı U.H.T. (20) tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürülen Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin (54), toprağa verildi.

Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, dün akşam tartıştığı U.H.T. (20) tarafından 13 bıçak darbesiyle öldürülen Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin (54), toprağa verildi.

Sincan ilçesine bağlı Plevne Mahallesindeki Ayık Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Irak uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin, iddiaya göre, kendinden para isteyen U.H.T.'ye olumsuz cevap verdiği için 13 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli U.H.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. TOPRAĞA VERİLDİ

Hüseyin'in cenazesi, öğle namazı sonrası Çimşit Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şüpheli U.H.T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi - Son Dakika

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