Sincan ilçesine bağlı Plevne Mahallesindeki Ayık Sokak'ta bakkal dükkanı işleten Irak uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin, iddiaya göre, kendinden para isteyen U.H.T.'ye olumsuz cevap verdiği için 13 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli U.H.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: DHA

Sincan, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara gündem haberleri... Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal toprağa verildi - Son Dakika

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