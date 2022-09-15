Ankara haberi! Ankara'da 2 suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Ankara'da 2 suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

ANKARA'da, silah kaçakçılığı, yağma ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, liderlerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'silah kaçakçılığı', 'yağma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen 2 çeteyi takibe aldı. Soruşturmada suç örgütü liderlerinden S.S.'nin, çeşitli kurumlarda tanıdığı bürokratların ismini kullanarak kamudan ihraç edilen kişileri, mesleklerine tekrar başlatma veya iş ortaklığı gibi vaatlerle dolandırdığı ayrıca 'silah kaçakçılığı' ile 'tehdit' suçlarını işlediği tespit edildi. Diğer suç örgütü lideri M.Y.T.'nin ise oto galeri olarak açtığı işletmede, yanında çalıştırdığı kişilerle yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi.Adres ve kimlik tespitlerini gerçekleştiren polis ekipleri, 2 suç örgütüne eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Toplam 13 adrese yönelik operasyonda, suç örgütü liderlerinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uzun namlulu piyade tüfeği, namlusu değiştirilmiş uzun namlulu silah, 15 tabanca, 6 av tüfeği, polis yeleği, 100 gram skunk, çok sayıda fişek ile dolandırılanlara ait senet ve evrak ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

- Ekiplerin çıkışı

- Gözaltına alınanlar

- Arama çalışmaları

- Ele geçen silahlar

- Genel ve detay

Haber: Burak TEKİN/ ANKARA,