Son dakika gündem: ANKARA'DA 3 AYRI CEMEVİNE YAPILAN SALDIRIYA İLİŞKİN İSTANBUL'DA AÇIKLAMA YAPILDI

İSTANBUL Sultangazi'de, Ankara Çankaya ve Mamak'taki 3 ayrı cemevine yapılan saldırıya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Cemevi'nde, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklama Gazi Mahallesi'nde Alevi Platformu tarafından saat 17.30'da yapıldı. Açıklamayı okuyan Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan, Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken, çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede yaşayan halklar, inançlar, kimlikler özgür olmadan halklar asla özgür olmayacak. Bu nedenle omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz. Başta demokrasi grupları olmak üzere herkese görev düşmektedir. Provokasyona karşı omuz omuza olmaya çağırıyoruz dedi.

Grup, açıklamanın ardından izinsiz olarak yürüyüş yapmak istedi. Bunun üzerine polis, izinlerinin olmadığı için yürüyüş yapamayacaklarını ifade etti. Polis tarafından ikna edilen grup, daha sonra olaysız dağıldı.