Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ terör örgütünün 'Ankara yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen ayrıca MASAK raporları üzerinde yapılan analizlerde, çatışma bölgeleriyle irtibatlı terör örgütü mensuplarıyla para trafiği saptanan 20 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberi | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı - Son Dakika

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