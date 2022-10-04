Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı

04.10.2022 08:37
Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Ankara haberi: ANKARA'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

ANKARA'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; 'himmet' adı altında yardımda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Son Dakika
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