Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; 'himmet' adı altında yardımda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberi | Ankara'da FETÖ soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Son Dakika

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