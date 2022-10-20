Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı

20.10.2022 11:27
Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Ankara gelişmesine göre ANKARA'da, FETÖ'nün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, FETÖ'nün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek amaçlı hesaplarında artış yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:51:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement