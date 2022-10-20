ANKARA'da, FETÖ'nün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek amaçlı hesaplarında artış yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara haberi! Ankara'da FETÖ soruşturmasında 4 gözaltı kararı - Son Dakika