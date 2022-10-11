Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Beypazarı- Ankara yolu Oğuzkent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nallıhan'daki kömür madenine Beypazarı'ndan işçi götüren Mehmet T. yönetimindeki 06 S 15062 plakalı servis minibüsü, kavşakta Mahmut F.'nin kullandığı 06 HTK 28 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, minibüsteki işçilerden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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