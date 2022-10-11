Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika
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Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı

11.10.2022 16:30

Gelen Ankara haberine göre ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, hafif ticari araç ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Beypazarı- Ankara yolu Oğuzkent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nallıhan'daki kömür madenine Beypazarı'ndan işçi götüren Mehmet T. yönetimindeki 06 S 15062 plakalı servis minibüsü, kavşakta Mahmut F.'nin kullandığı 06 HTK 28 plakalı hafif ticari araçla çapıştı. Araç sürücüleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, minibüsteki işçilerden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Beypazarı, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem: Ankara'da hafif ticari araç ile servis minibüsü çarpıştı 8 yaralı - Son Dakika
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