Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi

03.10.2022 12:39

Ankara'da istekte bulunulan şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu öldürülen müzisyen Onur Şener'in ikisi bakanlık çalışanı biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendislik yapan katil zanlıları, adliyeye sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında, İddialara göre, A.G., S.S. ve İ.K., 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Şener'in istek şarkıyı bilmediğini ifade etmesi üzerine mekan kapanışında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'e cam bardaklarla saldırdı.

ZANLILARIN MESLEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alınan A.G., S.S. ve İ.K., Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Adli Muayene Polikliniğinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüpheli A.G. ve İ.K.'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişi olarak çalıştığı, şüpheli S.S.'nin ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) Elektronik mühendisi olduğu öğrenildi.

Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Onur Şener'in sahne aldığı mekanın önünde öldürülmesi sanat camiasını da derinden etkiledi. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile harekete geçen Haluk Levent, Şener'in çocuklarının tüm öğrenim masraflarını üstlendi. Aralarında Gülben Ergen, Mert Fırat, Gökhan Özoğuz ve Sevcan Orhan'ın bulunduğu ünlü isimler de genç müzisyenin öldürülmesine tepki gösterdi.

Ünlü isimler, müzisyen Onur Şener'i öldüren katillere tepki gösterdi İstek şarkıyı bilmeyen müzisyen Onur Şener'i döve döve öldürdüler! Katillerin kimlikleri şoke etti Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
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Son dakika haberi | Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede Son dakika haberi | Şarkıcı Onur cinayetinde 5 şüpheli adliyede Sanatçılar, Müzisyen Onur Şener'in Öldürülmesine Tepki Gösterdi Sanatçılar, Müzisyen Onur Şener'in Öldürülmesine Tepki Gösterdi
Kaynak: İHA

Onur Şener, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzisyen Onur Şener'i öldüren 3 katil zanlısı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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