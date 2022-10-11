ANKARA'DA PATLAK LASTİKLE YOLUNA DEVAM EDEN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)- YENİDEN - Son Dakika
Üye Girişi

ANKARA'DA PATLAK LASTİKLE YOLUNA DEVAM EDEN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)- YENİDEN

11.10.2022 03:21
ANKARA'DA PATLAK LASTİKLE YOLUNA DEVAM EDEN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)- YENİDEN

Elazığ seferini yapan yolcu otobüsü Ankara'dan geçişi sırasında iddiaya göre lastiği patladıktan sonra yoluna devam edince sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar yangına neden oldu.

İSTANBUL- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsü Ankara'dan geçişi sırasında iddiaya göre lastiği patladıktan sonra yoluna devam edince sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar yangına neden oldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin uyarıları üzerine duran otobüsten yolcular tahliye edildikten kısa süre sonra araç alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs demir yığını haline dönüştü.

Olay, saat 00.15 sıralarında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul- Elazığ seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AAV 984 plakalı yolcu otobüsünün lastiği, Ankara'nın girişinde patladı. İddiaya göre sürücü bir süre bu şekilde yoluna devam etti. Birkaç kilometre sonra sürtünmeden kaynaklı lastikler yanmaya başladı. Yoldan geçen sürücülerinin uyarısı üzerine otobüs şoförü aracı emniyet şeridine park ederek, yolcuları tahliye etti. Yolcular indikten kısa süre sonra alevler tüm otobüsü sararken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

OTOBÜS DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNÜŞTÜ

Polis, karayolu üzerinde önlem alarak, trafik akışını durdurdu. Yangın ise çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangında birçok yolcunun valizlerinin yandığı öğrenildi. Bölgeden uzaklaştırılan yolcuların bir başta otobüsle seyahate devam edeceği öğrenildi.

'ŞOFÖR, LASTİK PATLADIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ' İDDİASIOlay sırasında çevrede bulunan halı saha işletmecisi Erdal Armağan, "Aşağıda otobüsün lastiği patladı. Patlama sesine çıktım. Yoldan geçen diğer araçlar otobüsü uyardı ama otobüs sürüşe devam etti. Bu şekilde bir süre sonra altından ateş çıkmaya başladı. Ardından alev topuna döndü" dedi.

YOLCU: YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER UYARMAK İÇİN KORNAYA BASTI

Otobüsün patlak lastikle bir süre yoluna devam ettiğini belirten yolculardan Güneş Bilgebey, "Otobüs Ankara'nın girişinde birkaç kez durdu. En son durdurduktan sonra arka lastiklerinin patladığını söylediler. Ankara'nın girişinden Batıkent'e kadar bu şekilde ilerledik. Yandan geçen arabalar bizi uyarmak için kornaya bastı. Daha sonra kapıları açtılar hepimiz çıktık. Biz çıktıktan sonra alev aldı" diye konuştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı Atatürk'ü Anma Koşusu'na kayıtlar başladı Başkent'te kalpazanlara geçit yok Başkent'te kalpazanlara geçit yok Ankara haberi | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı Ankara haberi | Ankara'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Kaynak: DHA

Elazığ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA PATLAK LASTİKLE YOLUNA DEVAM EDEN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)- YENİDEN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:06 TOKİ'ye arsa başvuruları için 500, iş yeri başvuruları için 2 bin lira ödenecek
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
10:51 Erdoğan'ın gençlere verdiği müjdeye Babacan'dan tepki: Kahroluyorum
10:46 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği ortaya çıktı
10:48 Rusya'nın Ukrayna saldırıları nedeniyle Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı
10:41 Hem sevgilisini istismar edip şiddet uyguladı! Hem de manevi tazminat davası açtı
10:30 Hayranları üzen kareler! Geleceğe Dönüş'ün iki efsanesi yıllar sonra bir araya geldi
10:14 Bursa'da yol ile apartmanın arasında bulunan gizemli mezar hakkındaki bilinmezlik sürüyor
09:54 Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 11:37:47. #1.12#
SON DAKİKA: ANKARA'DA PATLAK LASTİKLE YOLUNA DEVAM EDEN YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (2)- YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement