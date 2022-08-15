Ankara haberi | Ankara'da yarım saatte metrekareye 12 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'da etkili olan sağanağa ilişkin, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü." dedi.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tip yağışların özellikle Ankara ve çevresinde yaz aylarında etkili olduğunu, kısa sürede yüksek miktarda yağışın görüldüğünü ve ardından kesildiğini anlatan Yavuz, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Ankara'nın batısından başlayıp hızlı şekilde Pursaklar bölgesinde etkili oldu. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü." bilgisini paylaştı.

Meteorolojik tahminlerin de bu yönde yağış görülebileceği yönünde olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde kuzey kesimler, Ankara- Çankırı arasında bir miktar daha yağış yaşanmasını bekliyoruz. Fakat önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok. Açık bir havanın hakim olacağını öngörüyoruz."