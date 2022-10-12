Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

12.10.2022 22:08
Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara haberi: ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle bazı yolların saat 09.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 13 Ekim Perşembe günü 'Ankara'nın Başkent Oluşunun 99. Yıldönümü Kutlamaları' ve 'Başkent Kültür Yolu Festivali' nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili olarak alınacak güvenlik önlemleri kapsamında, saat 09.00'dan program bitimine kadar, bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Caddesinin Baruthane Kavşakla, Ulus Kavşak arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ın tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasını, ihtiyaç duyulması halinde; Seğmenler tarafından kortej yürüyüşünün yapılacağı; Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşak ile Ulus Kavşak arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm cadde ve sokakların çift yönlü olarak program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi: Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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