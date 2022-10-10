Ankara haberi | Çubuk "Tam Bana Göre Festival"de tanıtıldı - Son Dakika
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Ankara haberi | Çubuk "Tam Bana Göre Festival"de tanıtıldı

10.10.2022 17:08

Ankara gündem haberi: -Festivalden detay görüntüler -İkramlar yapılırken detay görüntüler -İkramları tadanların konuşmaları -Belediye Meclis üyesi ve Ak Parti Gurp Başkanvekili Ahmet Kılıç2ın konuşması - Çubuk "Tam Bana Göre Festival"de tanıtıldı Çubuk Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı...

-Festivalden detay görüntüler

-İkramlar yapılırken detay görüntüler

-İkramları tadanların konuşmaları

-Belediye Meclis üyesi ve Ak Parti Gurp Başkanvekili Ahmet Kılıç2ın konuşması - Çubuk "Tam Bana Göre Festival"de tanıtıldı

Çubuk Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de ilçenin ve yöresel ürünlerin tanıtımını yaptı.

Altındağ ilçesinde 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde yer alan Çubuk Belediyesi, kurduğu ekranda ilçenin doğal güzellikleri ve gençlere yönelik yapılan çalışmaları tanıttı. İlçenin coğrafi işaretli ürünleri Çubuk agat taşı, Çubuk vişnesi ve çubuk turşusu başta olmak üzere yöresel ürünlerinin tanıtımının ve ikramlarının yapıldığı standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Çubuk Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Kılıç, Türkiye genelinden 145 belediyenin katıldığı festivalde Çubuk'u en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın talimatlarıyla festivalde yerimizi aldık. Hem belediye personelimiz hem de biz belediye meclis üyelerimiz ilçemizin tanıtımı için canla başla çalışıyoruz. Burada yöresel ürünlerimizi hem tanıttık hem de tattırdık. Festival boyunca 300 litre vişne suyu, 600 kilogram turşu ve yöresel ürünlerimizde gözleme, tandır böreği tattırdık. İlgi gayet güzeldi." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çubuk Belediyesi, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi | Çubuk 'Tam Bana Göre Festival'de tanıtıldı - Son Dakika

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