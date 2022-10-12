Ankara haberi | Ankara Eczacı Odası'ndan İlaçta Değişen Kâr Oranları Tepkisi: "Eczacıların Taleplerini Karşılamaktan Çok Uzak, Sadece Bir Pansuman Olarak... - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara Eczacı Odası'ndan İlaçta Değişen Kâr Oranları Tepkisi: "Eczacıların Taleplerini Karşılamaktan Çok Uzak, Sadece Bir Pansuman Olarak...

12.10.2022 17:25
Ankara haberi | Ankara Eczacı Odası'ndan İlaçta Değişen Kâr Oranları Tepkisi: "Eczacıların Taleplerini Karşılamaktan Çok Uzak, Sadece Bir Pansuman Olarak...

Ankara gelişmesine göre Eczacıların ilaç satışlarından aldıkları kâr oranlarında artış yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor” dedi.

MERVE GÜVEN

Eczacıların ilaç satışlarından aldıkları kar oranlarında artış yapıldı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, "Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor" dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürenlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yanıtladı. Başkan Ercanlı, karar için şunları söyledi:

"ECZACILARIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAKTAN ÇOK UZAK, PANSUMAN OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

"Dün gece gerçekleştirilen ilaç fiyat kararnamesi maalesef eczacıların taleplerini karşılamaktan çok uzak bir kararname. Eczacılar olarak mesleğin geleceğini garanti altına alacak düzenlemeler istiyoruz. Bu sadece bir pansuman olarak değerlendirilebilir. Yaklaşık 20 yıla yakındır anlamlı güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesinde yapılan bu güncellemelerin maalesef eczacıların mevcut hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacak seviyede bir iyileştirme olmadığı görülüyor. Tam mitingin birkaç gün öncesine de denk gelmesi, burada miting ile ilgili eczacıların gücünü zayıflatmaya yönelik bir argüman olarak gözükmekte. Eczanelerde özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon, kira, elektrik paralarındaki, eleman giderlerindeki artışla beraber eczacı karlılıklarının süratle düşüyor olması eczane ekonomilerini çok ciddi sıkıntıya sokmuştu. Önümüzdeki süreç içerisinde de Türk Eczacılar Birliği'nin '2 eczaneden 1'i kapanacak durumda' açıklamaları da mevcut.

"BAREM ARTIŞLARININ HER YIL ENFLASYON VEYA İLACA GELEN ZAMLA BERABER YENİDEN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Bugün geldiğimiz noktada birçok eczanenin kredi ile ayakta durduğu son derece açık ve net bir şekilde ortada gözüküyor. Bu nedenle eczanın meslek geleceğini garantiye alacak düzenlemelerin sağlanması gerekiyor. Bu yapılan düzenlemedeki o barem artışlarının muhakkak her yıl düzenli şekilde enflasyon veya ilaca gelen zamla beraber yeniden güncellenmesi, bunun fiyat kararnamesinde yer alması gerekiyor. Bu anlamda yapılan değişiklik maalesef eczacı taleplerini karşılamaktan çok uzak bir görüntüde. Kamudaki ve kamudan emekli meslektaşlarımızın özlük haklarının hiçe sayıldığı bir dönem yaşıyoruz. Son yapılan sağlık hizmetleri ek yönetmeliğinde maalesef eczacılar yok sayıldı. Burası ile ilgili de bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Bizim temelimizde yer alan ilaç yoklukları da ülkemizde çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Sayısı her geçen gün artan niteliksiz eczacılık fakültelerinin açılışına da bir 'dur' denilmesi gerekiyor. Bu konuda da atılan herhangi bir adım görmemekteyiz. Bu nedenle eczacılar 16 Ekim Pazar günü Tandoğan'da Büyük Eczacı Mitinginde bir araya gelecekler ve orada haklılıkları ile ilgili seslerini duyurmaya çalışacaklar."

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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi | Ankara Eczacı Odası'ndan İlaçta Değişen Kâr Oranları Tepkisi: 'Eczacıların Taleplerini Karşılamaktan Çok Uzak, Sadece Bir Pansuman Olarak... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi | Ankara Eczacı Odası'ndan İlaçta Değişen Kâr Oranları Tepkisi: "Eczacıların Taleplerini Karşılamaktan Çok Uzak, Sadece Bir Pansuman Olarak... - Son Dakika
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