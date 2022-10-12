Ankara haberi: Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı - Son Dakika
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Ankara haberi: Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı

12.10.2022 11:20
Ankara haberi: Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı

Ankara yerel gündem haberine göre Ankara’daki Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme duruşmayı 1 Aralık’a erteledi. Toplam 26 sanığın olduğu davada daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcısının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti.

GÜRKAN DEMİRTAŞ

Ankara'daki Gezi Davası'nın bugünkü duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme duruşmayı 1 Aralık'a erteledi. Toplam 26 sanığın olduğu davada daha önce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcısının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti.

Ankara'daki 26 sanıklı Gezi Davası'nda, daha önce 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti. Davanın duruşması bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Celse arasında verilen kararla mahkeme heyetinden iki üyenin değiştiği ve sanıklardan biri hakkında başka bir dosyadan bir açık, iki gizli tanık ifadesinin bu dava dosyasına eklendiği öğrenildi.

DURUŞMA ÜÇ DAKİKA SÜRDÜ

Toplam üç dakika süren bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, gelmeyen sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulüne ve dosyaya ifadesi eklenen açık tanığın bir sonraki celsede sanıkla yüzleştirilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

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Kaynak: ANKA

Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi: Ankara Gezi Davasında Yine Karar Çıkmadı - Son Dakika

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