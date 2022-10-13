Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) - Son Dakika
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Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2)

13.10.2022 14:07
Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2)

Ankara gündem haberi | 'SEYMEN ALAYI' GÖSTERİSİAnkara'nın 13 Ekim 2923'te başkent ilan edilmesinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ulus'taki 2'nci TBMM binası (Cumhuriyet Müzesi) önünde 'Seymen Alayı' gösterisi düzenlendi.

'SEYMEN ALAYI' GÖSTERİSİ

Ankara'nın 13 Ekim 2923'te başkent ilan edilmesinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ulus'taki 2'nci TBMM binası (Cumhuriyet Müzesi) önünde 'Seymen Alayı' gösterisi düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Valilik ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli ve çok sayıda kişi katıldı. 1000 seymen, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gösteri yaptı. Bakan Ersoy ve katılımcılar, seymenlerin gösterisini ilgiyle izledi.

Enes GEYİK- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) - Son Dakika
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