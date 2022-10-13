Ankara 'nın 13 Ekim 2923'te başkent ilan edilmesinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Ulus 'taki 2'nci TBMM binası ( Cumhuriyet Müzesi) önünde 'Seymen Alayı' gösterisi düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Ankara Valisi Vasip Şahin , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , Valilik ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli ve çok sayıda kişi katıldı. 1000 seymen, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gösteri yaptı. Bakan Ersoy ve katılımcılar, seymenlerin gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haberi: Ankara'nın başkent ilan edilişinin 99'uncu yılı kutlandı (2) - Son Dakika

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