Ankara gündem haberi | Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi (2) - Son Dakika
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Ankara gündem haberi | Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi (2)

13.10.2022 14:42

Ankara haberi: Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi.

Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi.

Başkent Kültür yolu festivali kapsamında düzenlenen Seğmen Alayı öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy seğmenlerle bir araya geldi.

Ersoy, seğmenlerin yürüyüşe başlamak üzere toplandığı İkinci Meclis binası önünde Ankara yöresine ait halk oyunları gösterilerini izledi.

Bakan Ersoy, gösterinin ardından seğmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadın, erkek, genç yaşlı yaklaşık bin kişinin bulunduğu seğmen grubu, daha sonra İkinci Meclis binası önünden Ankara Kalesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Başkentlilerin ilgiyle izlediği seğmenler, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca halk oyunları gösterisi sundu. Ankara Kalesi'nde, göndere Türk bayrağı çeken seğmenler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, başkentin nice bin yıllar görmesini dileyerek, "Şanlı bayrağımız, Ankara Kalesi'nde hep dalgalanmaya devam etsin." dedi.

Bayrak çekme törenine Şahin'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Serdar Çam ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

99 yıllık gelenek

Ankara Seğmen Ocağı Derneği Başkanı İsmail Oflazca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Ekim'i coşkuyla kutladıklarını belirterek, "Bu bir gönül işi. Atatürk'ü karşılayan seğmenlerin torunu olarak her yıl Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin ve Ankara'nın başkent oluşunun kutlamalarını yapıyoruz." dedi.

Bu kültürü gençlere ve çocuklara aşılamaya çalıştıklarını vurgulayan Oflazca, Oğuzlardan gelen seğmen kültürünü, ilelebet yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Oflazca, seğmenlerin 99 yıldır her 13 Ekim'de Ankara Kalesi'ne Türk bayrağı çektiğini, bunun bir gelenek olduğunu belirterek, "Ankara, ilelebet başkent olarak kalacaktır." diye konuştu.

Seğmenlerden Altun Sümer, 4. sınıf öğrencisi ve 3 yıllık seğmen olduğunu söyledi. Halk oyunu gösterisinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sümer, "Bugün de ilk başta çok heyecanlıydım. Sonra düzeldi ve çok hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Bacıerenlerinden Becihe Alagöz Ercan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılının onur ve gururunu taşıdıklarını dile getirerek, "Ankaralı olmak bir ayrıcalıktır. Atamızın bize bahşettiği Ankara'mızı sevgiyle kucaklıyoruz. Her zaman bayrağımızı göndere çekeceğiz." sözleriyle duygularını aktardı.

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberi | Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberi | Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi (2) - Son Dakika
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