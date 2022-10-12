Ankara haberi! Mansur Yavaş: Ankara'mızın Başkent Oluşunun Yıl Dönümünde, Başta Atatürk Olmak Üzere Tüm Kurucu Kahramanlarımızı Şükranla Anıyorum

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği resepsiyonda, "Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümünde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla bugün resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Fransa Büyükelçisi Herve Francois Magro, Avusturalya Büyükelçisi Miles Robert Armitage, Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Çin Büyükelçisi Shaobin Liu dahil olmak üzere birçok büyük elçi ve konsolos da katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ANKARA, MİLLİ MÜCADELE'MİZİN KARARGAHI, AYDINLIK YARINLARIN ŞEHRİ, HÜRRİYETİMİZİN SİMGESİDİR"

"Şüphesiz, bu mekanda bulunan tüm misafirlerin gönlünde yatan bir başkent vardır. Bizlerin de gönlündeki başkent, ezelden beri Ankara'dır. Ankara, sadece 99 yıl önce değil, tarih sahnesinde birçok kez bu unvanı almış bir şehirdir. Milattan önce 265 yılında kurulan Ankira Galatia devletinin ve Roma İmparatorluğu'nun Galatia eyaletinin başkentidir. Bu bakımdan başkentliği, diğer tüm illerin başkentliğinden de eskidir. 1290 yılından itibaren ise Ankara, 'Ahi Cumhuriyeti Başkenti' olmuştur. Ahilik, Anadolu'da yaşayan halkın sanat, ticaret ve çeşitli meslek dallarında yetişirken ahlaki yönden de yetişmelerini sağlayan bir örgütlenmedir. Ankara'mız, 64 yıl süren Ahi Cumhuriyeti özelliklerini hala taşımaktadır. En önemlisi Ankara, Milli Mücadele'mizin karargahı, aydınlık yarınların şehri, hürriyetimizin simgesidir. Yokluklar içerisinde kalan bir milletin, ülkesini savunmak uğruna fedakarca verdiği mücadelenin kentidir. Bir milletin millet olması için, en temel hakkı olan bağımsızlık için verilen bu mücadele, sadece Türkiye'ye değil dünyanın tüm mazlum milletlerine de ışık saçmış, bağımsızlığın kazanılması anlamında öncü olmuştur.

"BAŞKENT İLAN EDİLEN ANKARA, ÖZGÜRLÜĞÜN VE BAĞIMSIZLIĞIN DA SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİR"

Çok farklı milletlerden katılımcıların yer aldığı bu mekanda ifade etmem gerekir ki tüm dünyadaki insanlar, farklı bedenlerde olsa, farklı dilleri konuşsa da aslında aynı duyguları taşımaktadır. Bu duygulardan en önemlilerinden birisinin de bağımsızlık arzusu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu duyguların yoğun yaşandığı bir dönemde başkent ilan edilen Ankara, özgürlüğün ve bağımsızlığın da sembolü haline gelmiştir. Ankara'nın tarih boyunca hep kendi kendine yeten, dışarıya bağımlı olmayan, hatta bunun aksine dış ticaret payının yüksek olduğu bir kent olduğu arşivlerden rahatlıkla görülebilir. İşte Ankara'nın bu karakteristik özelliği, onun başkent olmasında bir başka etkendir.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ARA VERMEKSİZİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkent Ankara, söz konusu özelliklerinin yanı sıra iklimi, jeopolitik konumu, kurumları ve gelişme kabiliyeti sonucunda ülkemizin başkenti olarak ilan edilmiştir. Böyle değerli tarihi mirası olan bir kentte bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için ara vermeksizin çalışıyoruz. Kentimizin dört bir yanında altyapıyı yeniliyor, yeni yollar ve köprüler yapıyoruz. Yeşil alanlarımızın ve parklarımızın sayılarını artırıyor, kırsal mahallelerde üreticimize destek oluyoruz. Ulaşım projeleri, bisiklet yolları, kadın istihdamı, kültür sanat çalışmaları ve öğrenci dostu uygulamalarımızla Ankara'yı geleceğe taşıyoruz. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla örnek oluyor, nihayetinde de uluslararası birçok ödüle layık görülüyoruz.

"ANKARA'NIN 'SEVGİNİN VE İYİLİĞİN KENTİ' OLMASI İÇİN DE ÇABA SARF EDİYORUZ"

Tüm bunları yaparken Ankara'nın 'sevginin ve iyiliğin kenti' olması için de çaba sarf ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde Ankara, iyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğu ve dayanışma yoluyla tüm zorlukların birlikte aşılabileceği konularında öncü olmuştur. Bu konuda faaliyete geçirdiğimiz 'Kardeş Başkentler Dayanışması' ile 43 başkentin bilgi, birikim ve güncel pandemi verilerini paylaştığı platformun önemini de bir kez daha vurguluyor, katılımcı başkentlere tekrar teşekkür ediyorum. Ankara'mız, bundan sonraki süreçte de dayanışmanın, iyiliğin ve sevginin kenti olmaya devam edecektir.

"CUMHURİYET'İMİZİN KURUCUSU BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM KURUCU KAHRAMANLARIMIZI VE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümünde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurucu kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla anıyorum. Bizlerin mutluluğunu ve heyecanını paylaşmak için aramızda bulunduğunuz için siz değerli dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Örnek bir başkent olma arzusuyla Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yavaş'ın konuşmasının ardından, Ankara'nın sembollerinden birisi olan 'Seymenler' sahne aldı.