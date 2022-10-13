Ankara haber | Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı - Son Dakika
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Ankara haber | Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı

13.10.2022 23:02

Ankara haberi: Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki İkinci Meclis binasında konser düzenlendi.

Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki İkinci Meclis binasında konser düzenlendi.

Kutlama kapsamında, ilk olarak, İkinci Meclis önünde Ankara'nın çeşitli görsellerinin bulunduğu video mapping gösterisi düzenlendi.

Ardından sanatçılar Umut Akyürek, İsmail Altunsaray ile beraberindeki sanatçılar şarkılarını seslendirdi.

Konseri izleyenlerin şarkılara eşlik ettiği programda, seğmen ve halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ile Serdar Çam, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber | Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara haber | Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı - Son Dakika
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