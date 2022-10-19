Ankara haberi | Beypazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Edinilen Ankara haberine göre Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Uslu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Uysal, yaptığı konuşmada, muhtarların mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek için görevli olduğunu söyledi. Dibecik Mahallesi muhtarı Necat Türük de Muhtarlar Günü'nün kendileri için önemli olduğunu ifade etti. Törenin ardından Uysal, dernekte yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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