Ankara'nın Çubuk ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İ.K. (83) yönetimindeki 06 CCD 24 plakalı traktör, Hacılar Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ankara haberi... Çubuk'ta devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika