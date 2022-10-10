Ankara haberi! Çubuk'ta sıcak asfalt çalışması başladı - Son Dakika
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Ankara haberi! Çubuk'ta sıcak asfalt çalışması başladı

10.10.2022 19:12

Ankara gelişmesine göre Yolların tesviye edilmesi İş makinaların çalışmaları Asfalt serimi Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın incelemesi Asfalt üzerinde hatıra fotoğrafı çekilmesi Fatih Mahallesi Muhtarı Selehattin Teke'nin konuşması ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda...

Yolların tesviye edilmesi

İş makinaların çalışmaları

Asfalt serimi

Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın incelemesi

Asfalt üzerinde hatıra fotoğrafı çekilmesi

Fatih Mahallesi Muhtarı Selehattin Teke'nin konuşması ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışması başlatıldı.

Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde asfalt yenileme çalışmalarına Fatih Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklardan başladı.

Sıcak asfalt serim çalışmaları acil ihtiyaç duyulan Fatih Mahallesi'ndeki 10 adet sokakta başladı. Asfalt çalışması sonrası ekiplerce yol çizgisi çalışmaları da gerçekleştirileceği belirtildi.

Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu, Yıldırım Beyazıt ve Esenboğa mahallelerinde sürecek çalışmalarda ilk etapta 9 bin ton sıcak asfalt kullanılacak.

Mahallelerinde asfalt serimine başlandığını belirten Fatih Mahallesi Muhtarı Selahattin Teke, başlatılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Teke, "Bu gün asfalt çalışmamız başladı. Mahallem adına çok mutluyum. İnşallah mahallemizin büyük bir bölümü bu yıl asfaltlanacak" diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yürütülen çalışmaları denetleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kış gelmeden asfaltlama çalışmalarını tamamlamak istediklerini kaydeden Başkan Demirbaş, buradaki çalışmaların ardından ekiplerin, alt yapısı biten Esenboğa, Yıldırım Beyazıt ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallerindeki sokaklara geçip, asfalt serim çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Çalışmaların belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Demirbaş, "Geçen yıl da belediyemizin öz kaynaklarıyla 40 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklarımıza serdik. Bu yılki çalışmalarımızla da geçen yılki çalışmalarımıza ilaveten ilçemizin yolların daha konforlu hale getirilmesini hedefleniyoruz. Mahalle sakinlerimiz ev tüm ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Ankara, Fatih, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi! Çubuk'ta sıcak asfalt çalışması başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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