Ankara haberi: Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'ın Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmesi ve çözeceğini söylemesi, ileri bir adımdır." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili açıklamasını çok önemli bulduğunu ve bu teklifin altılı masanın temel misyonuna uygun olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusunda çözümün yasa değil, anayasa düzeyinde yapılması çağrısının muhalefet tarafından da destek gördüğünü bildirdi.

Davutoğlu, altılı masanın iktidarında, hak ve özgürlüklerle ilgili kazanımların hiçbirinin kaybedilmeyeceğini belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu, yeni bir şey söyledi. O yeni şeye, yeni şeyle cevap vermek lazım." ifadesini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen Davutoğlu, altılı masanın son toplantısında, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci mekanizmasının detayları ile halkın karşı karşıya kaldığı sorunlar ve talepleriyle ilgili ortak politika oluşturulmasının görüşüldüğünü bildirdi.

"Ekonomik sıkıntılar, özgürlük ortamında çözülür"

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüyle ilgili açıklamasında kendisinin etkisi olduğu ve konunun altılı masanın son toplantısında görüşüldüğü iddiasına ilişkin Davutoğlu, toplantıda, konunun gündeme gelmediğini söyledi.

Davutoğlu, kendisinin telkini doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı iddiasına ilişkin ise "Böyle bir imayı dahi Kılıçdaroğlu'na saygısızlık olarak görürüm." dedi.

CHP'deki bazı kesimlerin ekonomik sıkıntıların yaşandığı sırada başörtüsüyle ilgili açıklama yapılmasını eleştirdiklerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu, ekonomik sıkıntıların özgürlük ortamında çözülebileceğini söyledi.

Aile kurumuna yönelik anayasal düzenleme yapılması teklifine de destek vereceklerini söyleyen Davutoğlu, "Erdoğan'ın Alevi vatandaşlarımızın sorunlarını gündeme getirmesi ve çözeceğini söylemesi, ileri bir adımdır." dedi.

Davutoğlu, başörtüsüyle ilgili açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya, "Kılıçdaroğlu ile ilk açıklama yaptığında, kendi açıklamamdan 5, 10 dakika önce görüştüm. Sare (Davutoğlu) Hanımlaydık. Aile olarak hepimiz, bütün Türkiye, çok acı çektik. Bu teşebbüsü dolayısıyla kendisine teşekkür ettim, eşim de teşekkür etti." yanıtını verdi.

Eşi Sare Davutoğlu'nun başörtüsü yasağı sürecinde yaşadığı mağduriyeti anlatan Davutoğlu, "O görüşmede, teşekkür etti kendisine. Kılıçdaroğlu, geçmişte anayasa teklifine 'hayır' demiş. Geçmiş geçmişte kaldı." dedi.

Ahmet Davutoğlu, Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasını desteklediklerini de açıkladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecine yönelik fikir ayrılıkları bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Davutoğlu, görüş ayrılıkları bulunmasının normal olduğunu, ancak bunu giderecek model üzerinde çalıştıklarını kaydetti.