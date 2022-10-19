Ankara haberleri | Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Finali Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri | Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Finali Ankara'da yapıldı

19.10.2022 22:46

Gelen Ankara haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençses Türk Müziği Ses Yarışması"nda 50 bin liralık özel ödülün sahibi İrem Şamlı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençses Türk Müziği Ses Yarışması"nda 50 bin liralık özel ödülün sahibi İrem Şamlı oldu.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirilen final gecesinde, 18-30 yaş arasındaki yirmi yarışmacı, Türk müziğinin seçkin parçalarından oluşan eserleri seslendirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, sanatçılar Ahmet Özhan, Gülşen Kutlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Çiğdem Gürdal, Ufuk Yürüç ve Nilgün Kızılcı yarışmacıların performanslarını verdikleri puanlarla değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda İrem Şamlı 50 bin liralık Gençses Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Başarı ve mansiyon ödülleri

Yarışmada Cansel Kotan, Hüseyin Sarı, Selin Yücesoy, Oğuzhan Doğan ve Muhammed Ali Uçar'a 30'ar bin liralık Başarı Ödülü; Leyla Telçeken, Ceyhun Can, Gülce Kureyş, Yavuz Emin Kuruçaylı ve Gamze Erdoğan ise 15'er bin liralık Mansiyon Ödülü verildi.

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programındaki değişiklik nedeniyle final gecesine katılmadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI 'ASLAN HÜRKUŞ: GÖREVİMİZ GÖKBEY' FİLMİNİN GALASI YAPILDI Ankara haberi | BALIKESİR - Şehit Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi Ankara haberi | BALIKESİR - Şehit Hızır Bekir Baybörü'nün cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri | Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Finali Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 04:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara haberleri | Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Finali Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement