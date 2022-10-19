Ankara haberleri | Gençses Türk Müziği Ses Yarışması Finali Ankara'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Gençses Türk Müziği Ses Yarışması"nda 50 bin liralık özel ödülün sahibi İrem Şamlı oldu.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda gerçekleştirilen final gecesinde, 18-30 yaş arasındaki yirmi yarışmacı, Türk müziğinin seçkin parçalarından oluşan eserleri seslendirdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, sanatçılar Ahmet Özhan, Gülşen Kutlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları Çiğdem Gürdal, Ufuk Yürüç ve Nilgün Kızılcı yarışmacıların performanslarını verdikleri puanlarla değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda İrem Şamlı 50 bin liralık Gençses Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Başarı ve mansiyon ödülleri

Yarışmada Cansel Kotan, Hüseyin Sarı, Selin Yücesoy, Oğuzhan Doğan ve Muhammed Ali Uçar'a 30'ar bin liralık Başarı Ödülü; Leyla Telçeken, Ceyhun Can, Gülce Kureyş, Yavuz Emin Kuruçaylı ve Gamze Erdoğan ise 15'er bin liralık Mansiyon Ödülü verildi.

Bu arada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programındaki değişiklik nedeniyle final gecesine katılmadı.