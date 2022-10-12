Ankara haberi | Gölbaşı Belediyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıyor

Gölbaşı Belediyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıyor

ANKARA - Gölbaşı Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı nedeniyle okul öncesi, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin uygulamalı trafik eğitimi alabilecekleri Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıyor.

Gölbaşı'nın Eymir Mahallesi'nde 6 bin 100 metrekare üzerine kurulmuş olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, çocuklara trafik eğitiminin yanı sıra ilk yardım eğitimi verecek şekilde yapıldı. Alanda 1 adet 3 derslikli eğitim binası, 10 adet özel yapım akülü eğitim aracı, 1 adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı binası, 1 adet ilk yardım binası, 1 adet amfi, 1 adet gözetleme kulesi, 1 adet üst geçit ve tam otomatik sinyalizasyon sistemi, 1 adet tren istasyonu ve tren yolunun yanı sıra 3-12 yaş trafik eğitim pisti bulunuyor. Bisiklet yolları ile küçük şehir merkezi şeklinde tasarlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 18 yaş grubuna kadar hitap edebilecek bir trafik eğitim kompleksi olarak Gölbaşılılar ile buluşuyor.

"Farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Miniklerin eğlenirken öğrenmesini sağlayacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Çocuklarımızın farkındalık sahibi bilinçli bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuz. Geleceğin sürücü adayları olarak, trafik kurallarını bilmeleri ve ilkyardım eğitimi almalarını hem onların hem de ailelerinin huzuru için bir şart olarak görüyoruz" dedi.

Dünyada ve Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının çoğunun bilinçsiz araç kullanımı dolayısıyla ortaya çıktığını belirten Başkan Şimşek, "Bizler evlatlarımızı bu bilinçsizlikle yetiştirmek istemiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, oluşturduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı ile Gölbaşılı yavrularımızın erken yaşta trafik eğitimi almalarını ve kendilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz. Hem bir baba hem de bir belediye başkanı olarak evlatlarımızın güvenliğine çok büyük önem veriyorum. Burada alacakları eğitimlerin hayatları boyunca onlara ve etraflarındakilere büyük katkıları olacağına eminim. İlkyardım ve AFAD eğitimi ile acil durumlarda nasıl davranacağını bilen, farkındalık sahibi çocuklar yetiştirecek olmaktan dolayı çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.