Ankara haberi! Hizmet-İş Sendikasından 'Ankara Kuşu' Açıklaması: "Asılsız Olup İftiradan İbarettir" - Son Dakika
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Ankara haberi! Hizmet-İş Sendikasından 'Ankara Kuşu' Açıklaması: "Asılsız Olup İftiradan İbarettir"

14.09.2022 20:29
Ankara haberi! Hizmet-İş Sendikasından 'Ankara Kuşu' Açıklaması: "Asılsız Olup İftiradan İbarettir"

Ankara haberleri... Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ün, Hizmet- İş ve Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın talimatıyla Twitter’daki Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödediği iddialarını yalanladı. Sendika, “Adı geçen kişinin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir” açıklamasını yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu, Sendika Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz'ün, Hizmet- İş ve Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın talimatıyla Twitter'daki Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro para ödediği iddialarını yalanladı. Sendika, "Adı geçen kişinin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir" açıklamasını yaptı.

Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz dün yaptığı açıklamada sendika genel başkanlına adaylığını ilan etti. Hüseyin Öz dün ayrıca Hizmet- İş Sendikası ve Hak- İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın Twitter'daki Ankara Kuşu hesabına para ödediğini öne sürerek, "Bütün itirazlarımıza rağmen Sayın Genel Başkanımızın talebi ile yönetim kurulundan Ankara Kuşu hesabına 50 bin Euro (912 bin TL) para ödendi" diye konuşmuştu.

Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu adına bu iddiaları reddeden bir yazılı açıklama yapıldı. Bu akşam yapılan açıklama şöyle:

"Sendikamızın Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, basın mensupları huzurunda 13.09.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Adaylık Tanıtım Programında 'Yönetim Kurulu üyesi olarak itirazlarına rağmen Genel Başkanımızın talebiyle Yönetim Kurulu tarafından Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabını yöneten şahsın hesabına, sendikamızdan 50.000 € ödendiği' yönünde dayanaksız iddialarda bulunmuştur. Adı geçen kişinin Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki iddiaları asılsız olup iftiradan ibarettir.

"YÖNETİM KURULU KARARLARINDA DA BİZZAT İMZASI BULUNMAKTADIR"

Hüseyin Öz, 2015 yılından 12.09.2022 tarihine kadar Sendikamızda Genel Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.  Sendikamızın tüm iş ve işlemleri Genel Başkan Vekili sıfatıyla kendisinin bilgisi ve koordinasyonu dahilinde yürütülmüş olup Yönetim Kurulu kararlarında da bizzat imzası bulunmaktadır.

Buna rağmen, kişisel çıkar ve hesapları uğruna, asılsız iftiralar ile Genel Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve tüm Hizmet-İş camiasının itibarını zedelemeye, töhmet altında bırakmaya çalışmıştır.  Bu uğurda şahsını, görev ve yetkilerini dahi yok saymıştır.

Şahsını dahi yok sayarak iddialarda bulunan Hüseyin Öz, ödeme belgeleri, ödemeye ilişkin Yönetim Kurulu kararı, Yönetim Kurulu kararındaki muhalefet şerhini, ödeme tarihini ve diğer belgeler ile bu iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde müfteridir."

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Kaynak: ANKA

Hizmet İş Sendikası, Mahmut Arslan, Hüseyin Öz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi! Hizmet-İş Sendikasından 'Ankara Kuşu' Açıklaması: 'Asılsız Olup İftiradan İbarettir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi! Hizmet-İş Sendikasından 'Ankara Kuşu' Açıklaması: "Asılsız Olup İftiradan İbarettir" - Son Dakika
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