Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.
Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, burada yaptığı konuşmada, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ve devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu söyledi.
Törende, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları da yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Kahramankazan'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika