Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat , burada yaptığı konuşmada, muhtarlığın yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ve devletin her noktadaki kurumsal temsilcisi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Kahramankazan'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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