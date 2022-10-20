Ankara haberi... Keçiören çocuklarla şenlendi - Son Dakika
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Ankara haberi... Keçiören çocuklarla şenlendi

20.10.2022 17:56

Ankara yerel gündem haberine göre Keçiören çocuklarla şenlendi Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanında çocuk şenliği düzenlendi.

Keçiören çocuklarla şenlendi

ANKARA - Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanında çocuk şenliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanında çocuk şenliği yapıldı. Şenlikte; 15 okulun hazırlamış olduğu halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Sanat, masal, tasarım ve beceri atölyeleriyle çocukların keyifli vakit geçirmesi amaçlandı. Şenliğe, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katıldı.

1' inci çocuk bilim, kültür ve sanat şenliğinde, çocukları donanımlı yetiştirebilmek amacı ile geleceğin şekilleneceğini belirten Altınok, "Milletlerin ve Devletlerin tarihleri, kültürleri, var oluşları küçülmeleri şahlanışları veya tarih sahnesine baktığımızda yok oluşları var. 34 milyon kilometre karelik bir dünyadaki büyük bir medeniyetin evlatları ve çocuklarısınız. Sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz. Okullarımıza her türlü desteği veriyoruz. Milli eğitim müdürlerimize söylüyoruz. Okul müdürlerinizden laboratuvar ve kütüphaneler isteyin. Bilim ve teknoloji dünyanın geldiği yer ve dünyanın gideceği yer. Değişen, gelişen hatta değiştirilen bir dünya var. Her şeyi ile değiştirilen bir toplum yapısı var. Her şeyi ile değiştirilen, dönüştürülen ve devşirilen bir dünya var. Biz tüketen değil, üreten olmalıyız" dedi.

Çocukları daha iyi yetiştirebilmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın herkesin görevi ve vebali olduğunu aktaran Altınok, "Keçiörende çocuklar şanslı. Büyükşehir Belediyeleri dahil Türkiyede en çok park ve yeşil alanı olan belediye Keçiören Belediyesidir. Biz rant görmüyoruz biz hizmet görüyoruz. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Biz bugün varız yarın yokuz. Rant değil çocuklarımıza geleceğimize nasıl daha güzel bir şehir, nasıl daha güzel bir kent bırakırız bütün gayemiz, ülkümüz, hedefimiz, sevdamız budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Turgut Altınok, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi... Keçiören çocuklarla şenlendi - Son Dakika

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