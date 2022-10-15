Ankara gündem: Kızılcahamam sonbahar renklerine büründü - Son Dakika
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Ankara gündem: Kızılcahamam sonbahar renklerine büründü

15.10.2022 11:48

Gelen Ankara haberlerine göre Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Sonbahar renklerinin yerini almaya başladığı Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olan Soğuksu Milli Parkı'nda 1187 hektar alanda bulunan ve yeşil örtünün aralarını kaplayan sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan bölge, özellikle doğaseverler ve bu güzellikleri fotoğraflamak isteyenlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her mevsimin ayrı güzellik kattığı ilçelerine tüm misafirleri beklediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem: Kızılcahamam sonbahar renklerine büründü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara gündem: Kızılcahamam sonbahar renklerine büründü - Son Dakika
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