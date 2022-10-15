Ankara gündem: Kızılcahamam sonbahar renklerine büründü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü.

Sonbahar renklerinin yerini almaya başladığı Soğuksu Milli Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olan Soğuksu Milli Parkı'nda 1187 hektar alanda bulunan ve yeşil örtünün aralarını kaplayan sarı ve kızılın her rengini barındıran ağaçlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Her mevsim ziyaretçi ağırlayan bölge, özellikle doğaseverler ve bu güzellikleri fotoğraflamak isteyenlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her mevsimin ayrı güzellik kattığı ilçelerine tüm misafirleri beklediklerini belirtti.