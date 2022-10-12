Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunu kutladı Açıklaması

12.10.2022 15:14
Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunu kutladı Açıklaması

Ankara gündem haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Yavaş, yayımladığı mesajda, Ankara'nın Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik kararların alındığı, iklimi, jeolojik konumu, mevcut tesisleri ve kuruluşları bakımından Türkiye'nin nabzını tutan bir kent olduğunu belirtti.

Ankara'nın bitti denilen yerde yeniden doğuşun simgesi olduğunu ifade eden Yavaş, tüm bu özelliklerinin sonucu olarak istiklal ve istikbal mücadelesinin ardından başkent ilan edildiğini anımsattı.

Milli egemenliğin sembolü olan Ankara'ya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle altyapımız, yollarımız, yeşil alanlarımız, kırsal kesimdeki üretimimiz, toplumsal dayanışma projelerimiz, öğrenci dostu uygulamalarımız ve esnafın alın terini korumak adına yaptığımız çalışmalarımız, Cumhuriyetin başkentini ikinci yüzyıla taşıyacaktır. Ankara'yı tıpkı kurtuluş döneminde olduğu gibi ortak akılla, katılımcılıkla ve şeffaf bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz. Başta milletimizin Cumhuriyet değerleriyle buluşmasına öncülük eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, Ankara'nın başkent oluşunda emeği geçen tüm devlet erkanını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın başkent oluşunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
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