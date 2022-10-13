Ankara gündem haberleri | "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" söyleşisi - Son Dakika
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Ankara gündem haberleri | "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" söyleşisi

13.10.2022 17:18

Ankara bölgesinden gelen habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Cumhuriyet Müzesi Genel Kurul Salonu'ndaki söyleşide, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin tarihi için büyük bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bu tarihin, yeni ve genç Ankara hükümetinin de dünyayla ilişkilerini kurgulamak açısından çok farklı bir döneme girildiğini ifade ettiğini belirten Açıkalın, şöyle devam etti:

"Atatürk, Milli Mücadele dönemi ve Türk dış politikasını dünya kamuoyuna duyurmak için dönemin bütün imkanlarını o imkansızlıklar ve mücadele ruhunun içinde seferber etmiştir. Bugün bizim gurur duyduğumuz bir kurumumuz var, Cumhuriyet'le yaşıt, Anadolu Ajansı kurumu. Anadolu Ajansı aslında Meclis'in açılışından birkaç gün önce Mustafa Kemal Paşa'nın emirleriyle ve Yunus Nadi'nin çabalarıyla bir büro kurularak başlamıştır. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılında Anadolu Ajansının dünden bugüne Türk'ün haklı mücadelesini anlatmak konusundaki macerası da aslında bu dönemde başlamıştır. Tabii bugünün kavramlarıyla bunu söylemek gerekirse, Ankara'daki temsili heyetin Anadolu Ajansını başlatması ve dünyaya telgraflar göndermesi kararı, bugünkü belki yapılabilecek en önemli ve en somut kamu diplomasisi örneklerinden biri olarak hem Cumhuriyet hem de dünya tarihine geçmiştir."

Açıkalın, Milli Mücadele'nin bütün dünyaya anlatılmasıyla Ankara'nın küçük bir Anadolu şehri olmaktan çıkıp, tüm dünyanın dikkatini çekmeye başladığını dile getirerek Ankara'da kısa sürede birçok ülkeden gazetecilerin çalışmaya başladığını ve dış temsilciliklerin de açıldığını anlattı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara gündem haberleri | 'Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması' söyleşisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara gündem haberleri | "Milli Mücadelede Ankara'nın Rolü ve Dünyada Ankara'nın Tanınması" söyleşisi - Son Dakika
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