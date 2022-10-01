Ankara haber: Nallıhan'da, çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu - Son Dakika
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Ankara haber: Nallıhan'da, çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu

01.10.2022 22:25

Ankara gündem haberi... ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Yenice Barajı Gölü'nde çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Yenice Barajı Gölü'nde çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu. Balık ölümleri, tedirginliğe sebep oldu.

Nallıhan'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan baraj gölünde su yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı. Baraj gölünde su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaratırken, etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri şaşkınlık yarattı. Ölümlerin yüksek sıcaklık sonucu balıkların oksijensiz kalmasından meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, mahalleli, yetkililerden balık ölümlerini incelemelerini talep etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nallıhan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haber: Nallıhan'da, çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber: Nallıhan'da, çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu - Son Dakika
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