Nallıhan'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan baraj gölünde su yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı. Baraj gölünde su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaratırken, etrafında hiçbir sanayi kuruluşu olmayan barajdaki balık ölümleri şaşkınlık yarattı. Ölümlerin yüksek sıcaklık sonucu balıkların oksijensiz kalmasından meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, mahalleli, yetkililerden balık ölümlerini incelemelerini talep etti. ( DHA )

Kaynak: DHA

Nallıhan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber: Nallıhan'da, çok sayıda ölü balık su yüzeyine vurdu - Son Dakika

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