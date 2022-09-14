Ankara haberi... SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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Ankara haberi... SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama

14.09.2022 18:02

Edinilen Ankara gelişmesine göre SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılamaAlper ŞAŞMAZ ANKARA,(DHA)- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5'inci kez şampiyonluk yaşayarak Türkiye'nin güreşte en fazla altın madalya kazanan güreşçisi olan Kayaalp, Kendim için son...

SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama

Alper ŞAŞMAZ ANKARA,(DHA)- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5'inci kez şampiyonluk yaşayarak Türkiye'nin güreşte en fazla altın madalya kazanan güreşçisi olan Kayaalp, Kendim için son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatmam ve ondan sonra da huzurlu bir şekilde bu işi bırakmanın zamanı geldi. Huzurlu bir şekilde ülkeme en iyi şekilde hizmet etmiş bir sporcu olarak bu işi bırakarak ondan sonraki hayatıma bakmak istiyorum dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogramda İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek 5'inci kez şampiyon olan Rıza Kayaalp, Ankara'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Saat 16.00'da Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine ASKİ Spor Kulübü'nden yöneticiler, sporcular, Rıza Kayaalp'in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli güreşçi, böylesine büyük bir başarıyı ülkesine kazandırmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade etti. 9 defa mindere çıktığı dünya şampiyonasında 5'inci altın madalyasını elde ettiği için gurur duyduğunu aktaran Kayaalp, Bu işin başında bir hedef koymuştum, her zaman zirvede olmak demiştim. O hedefte emin adımlarla ilerliyorum. Birçok zorluklarla karşılaşıyoruz ama bunu kimse bilmiyor. Sakatlanıyoruz, şampiyonaya son hafta kala sakatlıklar geçiriyoruz ama yine de yılmadan çalışıyoruz. Bunu sadece bizler biliyoruz. Bu dünya şampiyonası öncesinde de sıkıntılar yaşadım ama yılmadım, antrenmanlarımı bırakmadım, acıyla da olsa antrenmanlarıma devam ettim. Kendimi vererek bu sözü yerine getirdim. Bize sunulan imkanların karşılığını vermek en büyük hedefim zaten, devletimize en büyük vefam. Allah'a şükürler olsun ülkeme tekrar dünya şampiyonluğu sevinci yaşattım ifadelerini kullandı.

ÖNÜMDE KENDİM İÇİN SON 4 ŞAMPİYONA VAR

2024 Olimpiyatları için önünde kısa bir zaman kaldığını belirten Kayaalp, sözlerine şöyle devam etti

O yolda 2 Avrupa şampiyonası, 1 dünya şampiyonası ve 1 de olimpiyat var. Kendim için son 4 şampiyona diyebilirim. Bu 4 şampiyonayı en iyi şekilde atlatıp, sonra da huzurlu bir şekilde bu işi bırakmanın zamanı geldi. Hedef koyan ve o yolda ilerlemeyi çok seven bir sporcuyum. 11 yaşımdan bu yana yapıyorum ve aynı şekilde istikameti bozmadan son 1,5 senede de yapmak istiyorum. Huzurlu bir şekilde ülkeme en iyi şekilde hizmet etmiş bir sporcu olarak bu işi bırakarak ondan sonraki hayatıma bakmak istiyorum.

Kayaalp, karşılama töreninin ardından tur otobüsüne binerek şehir içerisinde kendisini kutlayan vatandaşları selamladı.

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Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı Dünya şampiyonu Grekoromen Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı Ankara haberi... Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama Ankara haberi... Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama
Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, Sırbistan, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi... SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi... SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'e Ankara'da coşkulu karşılama - Son Dakika
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