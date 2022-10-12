Ankara haberi: Tgs Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye Girişi Yasaklandı. - Son Dakika
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Ankara haberi: Tgs Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye Girişi Yasaklandı.

12.10.2022 18:10

Ankara yerel gündem haberine göre Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı, gazeteci Sibel Hürtaş’ın TBMM’ye girişine yasak getirildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Yasa çıkmadan yasanın uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış öyle görülüyor. TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş’ın Genel Kurul basın bölümüne alınmasına bir yasak gelmiş. Bu doğru değil, kabul edilemez. Basın hürdür sansür edilemez ilkesine çok aykırı ayrıca gazetecilerin görevini yapmasını engellemekte TBMM Başkanlığı’nın işi değil” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şube Başkanı, gazeteci Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye girişine yasak getirildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yasa çıkmadan yasanın uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış öyle görülüyor. TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın Genel Kurul basın bölümüne alınmasına bir yasak gelmiş. Bu doğru değil, kabul edilemez. Basın hürdür sansür edilemez ilkesine çok aykırı ayrıca gazetecilerin görevini yapmasını engellemekte TBMM Başkanlığı'nın işi değil" dedi.

TGS Ankara Şube Başkanı, gazeteci Sibel Hürtaş, sansür yasası olarak bilinen kanun teklifini izlemek için bugün de TBMM'ye gitti. Ancak nizamiyedeki giriş noktasında polisler kendisine içeriye girişinin yasaklandığı bilgisini verdi ve içeri girişine izin vermedi.

TGS: "SUSMAYACAĞIZ"

TGS Ankara Şubesi de Twitter hesabından bu akşam paylaşım yaparak gelişmeyi duyurdu. TGS'nin mesajı şöyle:

"TGS Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın, sansür yasasının görüşmelerini takip etmek amacıyla gittiği Meclis'e girişi yasaklandı. Sansür yasası çıkmadan yasaklar başladı. Susmayacağız."

ENGİN ALTAY: "GAZETECİLERİN GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLEMEKTE TBMM BAŞKANLIĞI'NIN İŞİ DEĞİL"

Gazeteci Sibel Hürtaş'a getirilen TBMM yasağı Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde de gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay uygulamayı eleştirerek şunları söyledi:

"Yasa çıkmadan yasanın uygulamasına Meclis Başkanlığımız başlamış öyle görülüyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı ve parlamento muhabiri Sibel Hürtaş'ın Genel Kurul basın bölümüne alınmasına bir yasak gelmiş. Bunu neyle izah edecek Meclis Başkanlığı bilmiyorum. Ama bu doğru değil, kabul edilemez. Basın hürdür sansür edilemez ilkesine çok aykırı. Ayrıca gazetecilerin görevini yapmasını engellemekte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın işi değil. Herkes aklını başına alsın, ben karar veririm olur mantığıyla devlet idare edilmez."

Hürtaş dün TBMM'ye gelerek sansür yasası görüşmelerini takip etmişti. Hürtaş, basın locasında bir grup gazeteci ile birlikte siyah maske takarak Genel Kurul çalışmalarını izlemişti.

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Kaynak: ANKA

Engin Altay, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberi: Tgs Ankara Şube Başkanı Sibel Hürtaş'ın TBMM'ye Girişi Yasaklandı. - Son Dakika

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