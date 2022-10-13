UNDP'nin 2022 İnsani Gelişme Raporu tanıtım toplantısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) "Belirsiz Zamanlar, Huzursuz Yaşamlar: Dönüşen Dünyada Geleceğimizi Şekillendirmek" temalı 2022 İnsani Gelişme Raporu'nun Türkiye Tanıtım Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) ev sahipliğinde, Habitat Derneği ile İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) iş birliğiyle TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Yerleşkesi'nde yapılan etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak, açılış konuşmasında, son zamanlarda hiç olmayan olaylarla arka arkaya karşılaştıklarını belirterek, iklim değişikliği, Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna Savaşı gibi olayların gündeme geldiğini söyledi.

UNDP raporunun "değişen bir dünyada nasıl belirsizlik altında yaşandığını" anlattığını kaydeden Sak, raporun belirsizliklerle nasıl baş edilebileceği konusunda uzun bir girizgahının olduğunu dile getirdi.

Sak, "Biz birtakım krizlerle yaşarken genellikle eski duruma geri sıçrardık. Bizim bildiğimiz kriz dönemleri öyleydi ancak şimdi öyle bir küresel kriz ortamı içerisinde yaşıyoruz ki hep birlikte belirsiz bir geleceğe doğru sıçramamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Çok hızlı bir değişim döneminin içinde olacaklarının altını çizen Sak, "Ama hiç alışmadığımız yeni bir geleceğe doğru zıplayacağız. Dolayısıyla o sıçramayı yaparken de aslında çok daha iyi planlamamız lazım, ne yapacağımıza dair karar vermemiz lazım." dedi.

Üç temel sorun: İklim ve biyoçeşitlilik krizi, siyasi kutuplaşma ve teknolojik çalkantılar

Raporun sunumunu yapan UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak da son iki yıla bakıldığında iklim değişikliği, salgın ve savaş gibi birçok olağandışı olay gördüklerini belirterek, yaşanan sorunların iklim ve biyoçeşitlilik krizi, siyasi kutuplaşma ve teknolojik çalkantılar olmak üzere 3 sac ayağında gerçekleştiğini söyledi.

Dünyanın aynı anda birden fazla krizle sarsıldığına dikkati çeken Yurdupak, 2020-2021 yıllarında ülkelerin insani gelişmişlik endekslerinin üst üste düştüğünü kaydetti.

Yurdupak, 2021'de hafif bir toparlanma olduğunu ancak bunun cılız ve eşit olmadığını, Latin Amerika, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya'da halen darbenin etkisinden kurtulamadıklarını belirtti.

Dünyanın, "UNDP Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"nın ilan edildiği 2016 verilerine geri döndüğünü söyleyen Yurdupak, bu süre zarfında yaklaşık 110 ila 150 milyon insanın yeniden aşırı yoksulluğa itildiğini dile getirdi.

Yurdupak, "Eğer iklim krizine gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakama 132 milyon insan daha eklenmesi ihtimali var." dedi.

Stresin eğitim seviyelerine göre nasıl farklılaştığına da değinen Yurdupak, stresin kolektif gelişim yeteneğini tehlikeye attığına dikkati çekti.

Yurdupak, belirsizliğin çeşitli katmanlarının olduğuna işaret ederek, belirsizliklerin birlikte gelmesinin daha önce deneyimlenmediğini belirtti.

İnsanlık olarak hep belirsizlik içinde bulunduklarını kaydeden Yurdupak ancak 21. yüzyıl insanının statüsü, refahı, geliri, içinde bulunduğu barış ortamı ve yaşadığı dünyayla ilgili birçok kaygıya sahip olduğunu vurguladı.

Yurdupak, öte yandan huzursuzluğun da ruh sağlığı sorunlarının artışına yol açtığını, kaygı ve depresyonun insani gelişimin önünde tehdit olduğunu söyledi.

Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada

Belirsizliklere odaklanan raporun üç politika sunduğunu kaydeden Yurdupak, bunların yatırım, sigorta ve yenilik olduğunu ifade etti.

Yurdupak, bu üç yapı taşının kültürel değişim gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada olduğunu ve "çok yüksek insani gelişme" kategorisinde bulunduğunu kaydeden Yurdupak, Türkiye'nin insani gelişmedeki ilerlemesinin son yıllarda Kovid-19 salgını nedeniyle yavaşladığını söyledi.

Etkinlik, konuşmaların ardından düzenlenen panelle sona erdi.