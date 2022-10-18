ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir" - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir"

18.10.2022 11:03
ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ABD'nin Türkiye ve Yunanistan'a yönelik politikasında bir değişiklik olmadığını söyledi. Yunanistan ve Türkiye ile iş birliğinin bölgede barışı sağlamaya yönelik olduğunu söyleyen Flake, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde bana ABD'nin Ege'de güvenliğe ilişkin pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusu yöneltiliyor. Bu soruya cevabım 'Hayır'. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile güvenlik alanındaki iş birliğimiz, ortaklardan biri lehine taraf tutmaya ya da dengeyi bozmaya yönelik bir tutuma dayanmamaktadır. Şu anda ortak çabalarımız, Rusya'nın Ukrayna'daki acımasız ve nedensiz savaşını sonlandırmaya odaklanmaktadır. Türkiye, özellikle gıda güvenliğini ileri bir noktaya taşıyarak ve Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğu geliştirerek değerli bir destek sağlamayı sürdürmektedir. Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, Ukrayna'yı ve Orta ve Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerimizi destekleyerek NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir. NATO müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan ile paylaştığımız başlıca hedef, bölgenin tamamında barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanmasıdır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi Flake: 'Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Flake: "Yunanistan ile savunma alanındaki iş birliğimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmektedir" - Son Dakika
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