Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti

06.10.2022 22:19
Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti

Gelen Ankara haberlerine göre Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybettiANKARA'nın Sincan ilçesinde Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde Irak uyruklu bakkal Mohamad Ghanım Hüseyin, tartıştığı kişi tarafından bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi bıçakla birlikte yakaladı.

Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahalles Ayık Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Mohamad Ghanım Hüseyin, alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle U.H.T., yanında bulunan bıçakla Hüseyin'i 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Zanlı Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, Hüseyin'in cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement