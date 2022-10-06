Olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Plevne Mahalles Ayık Sokak'ta meydana geldi. Bakkal dükkanı işleten Mohamad Ghanım Hüseyin, alışveriş için dükkana gelen U.H.T (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle U.H.T., yanında bulunan bıçakla Hüseyin'i 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ankara haberleri! Ankara'da 13 yerinden bıçaklanan bakkal hayatını kaybetti - Son Dakika

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