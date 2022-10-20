Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

20.10.2022 13:13
Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ankara haberleri... Ankara'da hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara'da hakkında 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde de çeşitli suçlardan aranan 285 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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