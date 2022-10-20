Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4-9 Ekim tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan A.K. yakalanarak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haberleri... Ankara'da 4 yıl 12 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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