Uygulama kapsamında birçok iş yeri hakkında çeşitli eksikliklerden dolayı idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen çok sayıda kişi de yakalandı.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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